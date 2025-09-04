به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرکز سلامت دهان و دندان دانش‌آموزی شهید سیاهکالی که در خرداد ماه ۱۴۰۱ به منظور ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به خانواده‌های بی‌بضاعت راه‌اندازی شده است، تاکنون بیش از ۱۰ هزار مراجعه کننده از بیش از ۳۰۰ مدرسه داشته است. این مرکز با اولویت پیشگیری، ترمیم فشورسیلندر و فلورتراپی در سنین ۶ تا ۱۲ ساله فعالیت می‌کند.

متخصصان این مرکز به اهمیت حفظ دندان‌های دائمی و درک مشکلات مرتبط با پوسیدگی دندان‌های شیری تاکید دارند و به والدین توصیه می‌کنند که به بهداشت دهان و دندان فرزندانشان اهمیت بیشتری بدهند. در حالی که تخریب این مرکز نگران کننده است، مسئولان آن اعلام کرده‌اند که به دنبال جابجایی به مکان جدید و بهبود شرایط خدمات‌رسانی هستند.