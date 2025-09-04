جهادگر شهید سیدمحمدعلی طباطبایی با وجود سه پسر و چهار فرزند دختر، جزو سنگرسازان بی سنگر بود و مقام شهادت را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جهادگر شهید سیدمحمدعلی طباطبایی یکم اردیبهشــت سال ۱۳۲۴ در شهرستان دامغان به دنیا آمد.

پدرش ســیدمحمدعلی، کشاورزی می‌کرد و مادرش آمنه نام داشت. تا پایــان دوره ابتدایی درس خواند.

راننده ماشین‌های راهسازی جهادسازندگی بود. سال ۱۳۴۸ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد.

از سوی ستاد پشــتیبانی جنگ و جهاد سازندگی در جبهه حضور یافت.

یازدهم اســفند سال ۱۳۶۵ با سِمَت راننده بلدوزر سنگرسازان بی سنگر در شلمچه کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکش به گردن و پهلو، شــهید شد.

مزارش در گلزار شهدای شهرستان دلیجان واقع است.