جهادگر شهید سیدمحمدعلی طباطبایی با وجود سه پسر و چهار فرزند دختر، جزو سنگرسازان بی سنگر بود و مقام شهادت را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جهادگر شهید سیدمحمدعلی طباطبایی یکم اردیبهشــت سال ۱۳۲۴ در شهرستان دامغان به دنیا آمد.
پدرش ســیدمحمدعلی، کشاورزی میکرد و مادرش آمنه نام داشت. تا پایــان دوره ابتدایی درس خواند.
راننده ماشینهای راهسازی جهادسازندگی بود. سال ۱۳۴۸ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد.
از سوی ستاد پشــتیبانی جنگ و جهاد سازندگی در جبهه حضور یافت.
یازدهم اســفند سال ۱۳۶۵ با سِمَت راننده بلدوزر سنگرسازان بی سنگر در شلمچه کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکش به گردن و پهلو، شــهید شد.
مزارش در گلزار شهدای شهرستان دلیجان واقع است.