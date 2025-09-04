به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مشاور و رئیس دفتر فرمانده انتظامی کشور به همراه فرمانده و جمعی از مسئولان انتظامی گیلان با خانواده شهید کیخسرو غلامین در شهرستان رشت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سرتیپ دوم پاسدار نبی اله روحی که به نیابت از سردار احمدرضا رادان در منزل این شهید حضور یافت با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، آنان را مایه عزت و افتخار کشور دانست و یادآور شد که امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون خون پاک شهدا است.

شهید کیخسرو غلامین در اثر درگیری با عناصر ضد انقلاب و کومله سال ۱۳۶۵ در حوزه بسطام سقز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.