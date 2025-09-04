به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این فرد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب مراجع قضایی بود، با همکاری مجموعه قضایی استان و پیگیری رئیس و دادستان سردشت شناسایی و بازداشت شد.

عتباتی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، میزان سوءاستفاده مالی این متهم حدود ۳۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.

وی افزود: متهم پس از دستگیری مطابق نیابت قضایی صادره، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحویل شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع ملی برخورد خواهد کرد.