پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: یکی از متهمان بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور با سوءاستفاده گسترده از کارتهای بازرگانی در شهرستان سردشت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی اظهار کرد: این فرد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب مراجع قضایی بود، با همکاری مجموعه قضایی استان و پیگیری رئیس و دادستان سردشت شناسایی و بازداشت شد.
عتباتی گفت: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، میزان سوءاستفاده مالی این متهم حدود ۳۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.
وی افزود: متهم پس از دستگیری مطابق نیابت قضایی صادره، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحویل شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی و سوءاستفادهکنندگان از منابع ملی برخورد خواهد کرد.