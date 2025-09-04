به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: این تصویر برداری حاصل تلاش و پیگیری مستمر محیط‌بان شاهپور عبدی بود که با نصب دوربین‌های تله‌ای در ارتفاعات جنگلی املش، موفق به ثبت فیلم از پلنگ ایرانی شد.

فرهاد حسینی افزود: در راستای پایش مستمر حیات وحش، در سال جاری با نصب و به کار گیری دوربین‌های تله‌ای در زیستگاه‌های مختلف این شهرستان، تصاویری از حداقل چهار قلاده پلنگ به ثبت رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده وجود جمعیتی پایدار از این گونه ارزشمند در جنگل‌های هیرکانی گیلان است.

وی با اشاره به اهمیت زیستی جنگل‌های هیرکانی گفت: استان گیلان با دارا بودن جنگل‌های هیرکانی، مراتع مرتفع، زیستگاه‌های بینابینی (اکوتون ها) و کوهستان‌های وسیع از نقاط داغ زیستی ایران محسوب شده و زیستگاه گونه‌های شاخص جانوری کشور از جمله پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، مرال، شوکا، قوچ و میش و کل و بز به شمار می‌رود.