به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اعلام این خبر گفت: در روز‌هایی که مردم غزه زیر آوار جنگ و محاصره با سخت‌ترین شرایط زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ملت ایران بار دیگر می‌توانند با یاری خود، پیام انسانیت و همبستگی را به جهانیان مخابره کنند.

وظیفه‌خواه بیان کرد: دست‌های یاریگر مردم ایران همواره در صحنه‌های دشوار، امیدبخش بوده است و امروز نیز می‌تواند فردایی روشن برای کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده غزه رقم بزند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این پویش، تجلی دوباره‌ای از نوع‌دوستی و حمایت از مظلومان جهان خواهد بود.