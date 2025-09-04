پخش زنده
هفتمین جشنواره سیر و موسیر در روستای سولان از توابع شهرستان همدان امروز کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بنا بر اعلام اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همدان این جشنواره دو روزه با مسابقه آشپزی محلی با طعم سیر و اهدای جوایز ویژه، برپایی ۱۲ غرفه عرضه محصولات کشاورزی، محصولات باغی، سیر، موسیر و غذاهای محلی با طعم سیر و اجرای برنامههای طنز همراه است.
اجرای موسیقی پاپ، تئاتر سنتی، مسابقات متنوع و اجرای برنامههای شاد با حضور هنرمند همدانی از دیگر برنامههای این جشنواره است.
سیر همدان خرداد سال ۱۴۰۲ ثبت جهانی شده است، برندسازی در حوزه گردشگری یکی از اهداف برگزاری این برنامه و رویدادهای مشابه در استان است چرا که همدان در تولید سیر و موسیر جایگاه ممتاز و برجستهای دارد و این محصولات با توجه به استانداردهای جهانی، یک برند محسوب میشود.
روستای سولان از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان است که ظرفیت فراوانی در تولید محصولات کشاورزی از جمله سیر و موسیر دارد.
این جشنواره به مدت دو روز در روستای سولان همدان برگزار می شود.