رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اعزام گسترده کمکهای بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای یاریرسانی به زلزلهزدگان افغانستان توسط سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد بابک محمودی با اشاره به رسالت خطیر جمعیت هلالاحمر در کاهش آلام انسانی و همچنین همسایگی و اشتراک بیش از هزار کیلومتر مرز میان ایران و افغانستان، اظهار کرد: پس از وقوع زلزله اخیر در افغانستان، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی و معیشتی به این کشور کرده است.
رئیس سازمان امداد و نجات توضیح داد: این محموله شامل ۵۰ تن اقلام امدادی به صورت هوایی و بیش از ۶۰ تن به صورت زمینی است که در قالب البسه، پوشاک، برنج، حبوبات، پتو و انواع کنسروجات به کشور افغانستان ارسال میشود.
وی همچنین افزود: بارهای زمینی این کمکها هماکنون در مرز دوغارون استان خراسان رضوی مستقر هستند و محمولههای هوایی نیز از طریق فرودگاههای کشور به افغانستان اعزام میشوند. این اقدام با هماهنگی کامل معاونت امور بینالملل جمعیت هلالاحمر صورت گرفته است.