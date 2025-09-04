مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد با اقدامی غافلگیرانه، خودروی حامل ۱۱ کیلوگرم هروئین را توقیف و دو متهم را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد از کشف ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و دستگیری دو سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، موضوع را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، متهمان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی غافلگیرانه، خودروی حامل مواد مخدر را در محور مهاباد ـ ارومیه متوقف کردند.

فرمانده انتظامی مهاباد تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۱۱ کیلوگرم هروئین که از مرز‌های شرقی کشور بارگیری شده بود کشف و ضبط و در این رابطه دو متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ رسولیان در پایان با قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به ویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.