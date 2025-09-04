پخش زنده
امروز: -
پلیس ترکیه با حکم دادستانی هفت تن از کارمندان دو شهرداری حزب جمهوری خلق را بازداشت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در ادامه بررسی پروندههای فساد مالی در شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوری خلق ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور با حکم دادستانی استانبول پنج کارمند از شهرداری منطقه بشیکتاش و دو کارمند را نیز از شهرداری منطقه آوجیلار بازداشت کردند.
دستگیری این افراد پس از برکناری اوزگور چلیک رئیس تشکیلات استانی حزب جمهوری خلق در استانبول از سوی محافل سیاسی معنی دار ارزیابی شده است.