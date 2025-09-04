نخستین نشست پرسش و پاسخ دولت و مجلس انگلیس پس از تعطیلات تابستانی با حملات متعدد سران احراب و نمایندگان مجلس علیه دولت و سیاست هایش درباره مشکلات عدیده این کشور همراه شد. نمایندگان احزاب بار‌ها با تمسخر و هو کردن، احساسات خود را به طرف مقابل نشان دادند

