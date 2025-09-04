رئیس سازمان صداوسیما ضمن افتتاح چندطرح توسعه‌ای ازجمله HD سازی شبکه‌های فارس و خراسان جنوبی، به برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت پخش تمام استان‌های کشور در سال جاری اشاره و عنوان کرد: پرونده HD سازی تمام استان‌ها تا پایان تابستان بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیمان جبلی در آیین افتتاح طرح‌های جدید توسعه‌ای و زیرساختی در استان‌های خراسان جنوبی و فارس، گفت: امروز با بهره‌برداری از طرح‌های HD سازی استان فارس و ده‌ها طرح دیگر به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان، گام بزرگی در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانه‌ای برداشته شده است. این طرح‌ها همراه با افتتاح پروژه‌های مهم در خراسان جنوبی، برگ سبزی است پیشکش به مردم شریف ایران اسلامی.

وی افزود: مردم غیور خراسان جنوبی، با حضور پرشور خود در عرصه‌های مختلفی، چون دفاع از کشور، انتخابات و راه‌پیمایی‌ها، همواره پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم کرده‌اند.

جبلی همچنین از برنامه‌های بلندمدت برای HD سازی تمام استان‌های کشور تا پایان تابستان امسال خبر داد و عنوان کرد: این اقدامات درراستای ارتقای زیرساخت‌های رسانه‌ای کشور و دستیابی به استاندارد‌های جهانی در حال انجام است. پرونده HD سازی تمام استان‌ها تا پایان تابستان بسته خواهد شد.

رئیس سازمان صداوسیما با تقدیر از عزم و همت بلند همکارانش، گفت: همکاران ما از جان خود گذشتند و در سخت‌ترین روز‌ها با تلاش مجاهدانه خود عزت و افتخار را برای کشور به ارمغان آوردند. این اقدامات به الگوی بزرگی برای رسانه‌های خط مقاومت تبدیل شده است. ما در رسانه ملی همواره برای تبدیل غیرممکن‌ها به ممکن‌ها اهتمام جدی داشته‌ایم و طرح‌های افتتاحی امروز نیز ازجمله مصادیق این تلاش‌هاست.

وی همچنین بر اهمیت تداوم تلاش‌ها درراستای تقویت رسانه ملی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: در چهار سال گذشته، سخت‌ترین روز‌ها را گذراندیم، اما همچنان به‌عنوان فرزندان نظام، افتخار آفریدیم و در برابر دشمن ایستادیم. امیدواریم با یاری دولت و مجلس، بتوانیم در ادامه مسیر بهترین عملکرد را ارائه دهیم و کاستی‌های موجود را برطرف کنیم.

جبلی افزود: رسانه ملی باید مرجعیت خود را حفظ و در تثبیت برنامه‌ها و تولید محتوای فاخر، نقش بسزایی ایفا کند. همکاری با مجلس و دولت در این مسیر ضروری است تا در برنامه‌های رسانه‌ای موفق‌تر باشیم و محتوای باکیفیت‌تری به مخاطب برسانیم.