نشست ارتقای دانش مدیران و صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی، به میزبانی مرکز علمی‌کاربردی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ نشست تخصصی ارتقاء سطح دانش گردشگری مدیران و صاحبان اقامتگاه‌های بوم گردی دره شهر با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی به میزبانی مرکز عالی علمی کاربردی دره شهر برگزار شد، در این نشست فعالان اقامتگاه‌های بوم گردی در راستای توانمند سازی اقامتگاه‌های بوم گردی و ارتقاء دانش گردشگری با هدف معرفی آداب و رسوم و نمایش فرهنگ غنی استان در واحد‌های بوم گردی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

«فرزاد شریفی» مدیر کل میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری بویژه توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در استان باعث شده تا استان ایلام از استان گذر، به استان مقصد گردشگری در کشور مطرح شود.

وی مطرح کرد: از یکصد وبیست وهشت واحد بوم گردی فعال در استان تعدا پنجاه وسه واحد بوم گردی آن در دره شهر فعالیت دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای گردشگری در شهرستان دره شهر است.