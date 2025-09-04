به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آذربایجان‌غربی در هفته نهم، تیم پرسپولیس حاجی‌خوش مهاباد عصر امروز در ورزشگاه آزادی این شهر میزبان تیم آگرین سردشت بود و موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ حریف خود را شکست دهد.

بازیکنان پرسپولیس حاجی‌خوش با ارائه نمایشی هماهنگ و استفاده از موقعیت‌های گل، توانستند سه امتیاز حساس این دیدار را به دست آورند و حریف خود را دست خالی بدرقه کنند.

گفتنی است در چارچوب همین رقابت‌ها، فردا ساعت ۱۶ تیم شهرداری گوگ‌تپه در ورزشگاه آزادی مهاباد به مصاف تیم امید آفرینان میاندوآب خواهد رفت.