تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت ۱۹ امروز (پنجشنبه) در سومین بازی‌اش در مرحله گروهی رقابت های کافا ۲۰۲۵ در ورزشگاه حیصار شهر دوشنبه به دیدار تیم ملی تاجیکستان رفت و با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد. محمدمهدی محبی (۳۸) و محمد محبی (۴۷) برای ایران و سامی‌اف (۵۵) و زوئیر ژورابوئف (۷۷) برای تاجیکستان گلزنی کردند.

تیم ایران با هفت امتیاز به‌عنوان صدرنشین گروه B به فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ صعود کرد. شاگردان قلعه‌نویی که سه بازی خود را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار کردند، باید دیدار فینال خود را دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان انجام دهند.

پیام نیازمند، آریا یوسفی (۴۶ - مهدی طارمی)، عارف آقاسی، محمدامین حزباوی، علی نعمتی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی (۴۶ - رامین رضاییان)، محمد محبی (۹۰ - محمدحسین کنعانی‌زادگان)، محمدمهدی محبی (۵۶ - علیرضا جهانبخش) و شهریار مغانلو (۵۶ - علی علیپور) بازیکنان تیم ملی در مصاف با تاجیکستان بودند.

محمد قربانی و علیرضا جهانبخش نیز بازیکنانی بودند که با کارت زرد داور جریمه شدند.

در نهایت تیم ایران و تاجیکستان به تساوی ۲ - ۲ رسیدند. تیم کشورمان با این تساوی ۷ امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه B راهی فینال تورنمنت کافا شد. حریف ایران در فینال کافا که دوشنبه آینده در تاشکند برگزار می‌شود، فرداشب از بین دو تیم عمان یا ازبکستان تعیین خواهد شد.

تاجیکستان هم با این تساوی ۴ امتیازی شد، اما به دلیل باخت به هند ۴ امتیازی و با وجود تفاضل بهتر، در رده سوم قرار گرفت و حذف شد. هند در این گروه سوم شد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز دوشنبه هفته پیش رو در دیدار نهایی رقابت های کافا ۲۰۲۵ به مصاف یکی از دو تیم ازبکستان یا عمان خواهد رفت.

تیم ملی ایران در دوره قبلی رقابت‌های کافا با هدایت قلعه‌نویی قهرمان شده بود.