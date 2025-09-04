پخش زنده
امیر قطر پیام شفاهی رئیس جمهور کشورمان را درباره روابط دوجانبه و موضوعات منطقهای دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از خبرگزاری قطر (قنا)، شیخ تمیم بن حمد آلثانی امیر قطر امروز پنجشنبه پیام شفاهی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دریافت کرد.
دیوان امیر قطر اعلام کرد که شیخ تمیم پیامی شفاهی دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره روابط دو کشور و موضوعات مورد اهتمام دو کشور به ویژه اوضاع منطقه را دریافت کرد.
دیوان امیر قطر افزود که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در جریان دیدار با امیر قطر در کاخ لوسیل این پیام را منتقل کرد.
ساعاتی قبل، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به دوحه سفر کرده است، امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار کرد.
در این دیدار در خصوص تقویت روابط دوجانبه ایران-قطر و تحولات منطقهای و بینالمللی بهویژه ادامه نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسلکشی، محاکمه جنایتکاران و نیز مقابله با جنگافروزی و سیطرهطلبی رژیم صهیونیستی گفتوگو و تبادل نظر شد.