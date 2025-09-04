سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا گفت که گسترش همکاری‌های پکن با کشور‌های دیگر، تهدیدی علیه هیچ کشور ثالثی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نووستی، «گوئو جیاکون» در یک نشست مطبوعاتی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر وجود «توطئه» بین پکن، مسکو و پیونگ یانگ، گفت: توسعه روابط چین با سایر کشور‌ها هرگز توطئه و تهدیدی علیه هیچ کشور ثالثی نیست.

وی تاکید کرد: «چین هرگز در توسعه روابط دیپلماتیک خود، کشور ثالثی را هدف قرار نمی‌دهد.»

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی نیز دیروز (چهارشنبه) در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره حضور رهبران چین، روسیه و کره‌شمالی در پکن گفت: هیچ یک از رهبران در آنجا توطئه‌ای را سازماندهی نمی‌کرد و حتی این موضوع را در ذهن نداشت.

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به همراه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، روز چهارشنبه در یک رژه نظامی بزرگ در پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت کردند.

دونالد ترامپ همزمان با برگزاری مراسم رژه نظامی روز پیروزی در پکن در اظهاراتی نسبت به نزدیکی رهبران چین، روسیه و کره شمالی ابراز نگرانی کرد و خطاب به آنها مدعی شد: دنبال توطئه علیه آمریکا هستید.

ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: لطفاً در حالی که مشغول توطئه علیه ایالات متحده آمریکا هستید، گرم‌ترین درود‌های من را به ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) و کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی) برسانید.

مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیستی روز چهارشنبه در میدان تیان‌آن‌من در مرکز پکن برگزار شد.

این مراسم که با حضور رهبران و مقامات ارشد حدود ۲۵ کشور از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه بود، با سخنرانی شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین آغاز شد و پس از آن رژه نظامی با حضور هزاران نظامی، مانور بیش از ۱۰۰ هواپیما و نمایش صد‌ها واحد تجهیزات زمینی نیرو‌های مسلح چین برگزار شد.