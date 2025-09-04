کتاب «کبوتر کاغذی» نوشته لیلا مدرس‌پور یکی از آثار خواندنی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان با موضوع مهدویت با حضور نویسندگان قمی نقد و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، لیلا مدرس‌پور در این رمان۱۲۰ صفحه‌ای، داستانی لطیف و پرکشش را روایت می‌کند که نوجوان را با مفاهیم انتظار، امید و ارتباط قلبی با امام زمان (عج) آشنا می‌سازد.

روایت کتاب ساده و روان است و نویسنده توانسته با خلق شخصیت‌های باورپذیر، فضای داستان را برای نوجوان امروزی ملموس کند.

قهرمان اصلی داستان، نوجوانی است که دغدغه‌های شخصی‌اش او را وارد ماجرایی پر از پرسش‌های معنوی می‌کند.

ماجرای «کبوتر کاغذی» به‌خوبی نماد امید و آرزو‌های کودکان و نوجوانان در ارتباط با آینده روشن و ظهور حضرت مهدی (عج) است.