

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین امروز تیم ملی فوتسال بانوان در سالن مرکز ملی فوتبال با شور و نشاط ویژه‌ای برگزار شد. بازیکنان پس از گرم کردن، حرکات کششی و آماده‌سازی جسمانی وارد بخش‌های اصلی تمرین شدند که تمرکز ویژه آن بر روی دفاع، حمله و پاسکاری از مناطق مختلف زمین بود. هدف اصلی این تمرین‌ها، رساندن توپ به مهاجمان و ایجاد هماهنگی برای حملات موثر و در عین حال تقویت ساختار دفاعی و در نهایت رسیدن به گل بود.

شهرزاد مظفر، نسیم مهاجرانی و آمنه محمودی در طول تمرین به طور مداوم نکات کلیدی را به بازیکنان گوشزد می‌کردند تا اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی مدنظر کادر فنی انجام شود.



در حاشیه این تمرین، محمد رحمان سالاری عضو هیات رئیسه، در کنار فاطمه شریف و مهناز صادقی، کادر فنی تیم‌های نوجوانان بانوان حضور داشتند و از نزدیک عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفتند.