به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام قدیمی در نشست با خبرنگاران تبریز اظهار کرد: هاکی به عنوان رشته‌ای المپیکی در دنیا شناخته می‌شود و در کشور‌های مختلفی از جمله انگلیس و استرالیا جزو سه رشته برتر است. متاسفانه در ایران به دلیل مشکلات زیرساختی هاکی به خوبی دیده نمی‌شود.

وی همچنین از افتتاح ورزشگاه بین‌المللی هاکی در تهران خبر داد و گفت: مسابقات جام باشگاه آسیا در تاریخ ۳۰ آبان در سالن پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد و انتظار داریم رئیس فدراسیون جهانی نیز در این مراسم حضور یابد. همچنین باید چمن هاکی تبریز تعویض شود و در صورت تمایل استان‌ها ما استادیوم‌های جدیدی برای هاکی خواهیم ساخت.

قدیمی در ادامه به پیشرفت‌های اخیر هاکی اشاره کرد و گفت: هاکی در سال‌های اخیر در بخش چمنی و سالن پیشرفت‌های خوبی داشته و در رنکینگ جهانی آقایان در جایگاه سوم و خانم‌ها در جایگاه ۳۵ قرار دارند. همچنین در هاکی چمنی آسیا ششم هستیم و در دنیا ۲۷ هستیم.

امیر میرزایی رئیس هیات هاکی آذربایجان شرقی نیز در این نشست به مشکلات مالی و نیاز به حمایت‌های بیشتر از سوی صنعت استان اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم هاکی را حرفه‌ای کنیم باید اسپانسر‌های بیشتری جذب کنیم و مدیریت کلان استان نیز از ما حمایت کند.

میرزایی از برگزاری لیگ برتر باشگاه‌های کشور به نام شهدای خدمت خبر داد و گفت: ۱۰ تیم از ۹ استان در این مسابقات شرکت دارند و امیدواریم با همکاری‌های لازم هاکی در ایران به جایگاه واقعی خود برسد. همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ ورزشکار سازمان‌یافته داشتیم و این نشان‌دهنده پیشرفت هاکی در استان است.

او همچنین از فقدان سالن هاکی در تبریز گلایه کرد و گفت: ما پتانسیل این را داریم که سالن اختصاصی هم داشته باشیم. در هاکی چمنی سهم عمده‌ای از ملی پوشان را داریم. مشکلی که هیات در این بخش دارد زیاد است و مدیریت کلان استان باید یک سالن در شان استان را در اختیار ما قرار بدهند که مشکلی از این بابت نداشته باشیم.

رئیس هیات هاکی آذربایجان شرقی گفت: به دنبال صدور مجوز برای تجهیزات هاکی در استان هستیم تا برای اولین بار در ایران در تبریز شاهد تولید اقلام رشته هاکی باشیم.