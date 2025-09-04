تبریز میزبان مسابقات هاکی سالنی قهرمانی باشگاههای آسیا
رئیس فدراسیون هاکی از برگزاری مسابقات هاکی سالنی قهرمانی باشگاههای آسیا به میزبانی تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام قدیمی در نشست با خبرنگاران تبریز اظهار کرد: هاکی به عنوان رشتهای المپیکی در دنیا شناخته میشود و در کشورهای مختلفی از جمله انگلیس و استرالیا جزو سه رشته برتر است. متاسفانه در ایران به دلیل مشکلات زیرساختی هاکی به خوبی دیده نمیشود.
وی همچنین از افتتاح ورزشگاه بینالمللی هاکی در تهران خبر داد و گفت: مسابقات جام باشگاه آسیا در تاریخ ۳۰ آبان در سالن پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد و انتظار داریم رئیس فدراسیون جهانی نیز در این مراسم حضور یابد. همچنین باید چمن هاکی تبریز تعویض شود و در صورت تمایل استانها ما استادیومهای جدیدی برای هاکی خواهیم ساخت.
قدیمی در ادامه به پیشرفتهای اخیر هاکی اشاره کرد و گفت: هاکی در سالهای اخیر در بخش چمنی و سالن پیشرفتهای خوبی داشته و در رنکینگ جهانی آقایان در جایگاه سوم و خانمها در جایگاه ۳۵ قرار دارند. همچنین در هاکی چمنی آسیا ششم هستیم و در دنیا ۲۷ هستیم.
امیر میرزایی رئیس هیات هاکی آذربایجان شرقی نیز در این نشست به مشکلات مالی و نیاز به حمایتهای بیشتر از سوی صنعت استان اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم هاکی را حرفهای کنیم باید اسپانسرهای بیشتری جذب کنیم و مدیریت کلان استان نیز از ما حمایت کند.
میرزایی از برگزاری لیگ برتر باشگاههای کشور به نام شهدای خدمت خبر داد و گفت: ۱۰ تیم از ۹ استان در این مسابقات شرکت دارند و امیدواریم با همکاریهای لازم هاکی در ایران به جایگاه واقعی خود برسد. همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ ورزشکار سازمانیافته داشتیم و این نشاندهنده پیشرفت هاکی در استان است.
او همچنین از فقدان سالن هاکی در تبریز گلایه کرد و گفت: ما پتانسیل این را داریم که سالن اختصاصی هم داشته باشیم. در هاکی چمنی سهم عمدهای از ملی پوشان را داریم. مشکلی که هیات در این بخش دارد زیاد است و مدیریت کلان استان باید یک سالن در شان استان را در اختیار ما قرار بدهند که مشکلی از این بابت نداشته باشیم.
رئیس هیات هاکی آذربایجان شرقی گفت: به دنبال صدور مجوز برای تجهیزات هاکی در استان هستیم تا برای اولین بار در ایران در تبریز شاهد تولید اقلام رشته هاکی باشیم.