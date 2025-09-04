پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان برضرورت ارتقای زیرساختهای ورزش بانوان استان قم در تراز ملی و قرار گرفتن در مسیر افتخارآفرینی بیش از گذشته تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه محمدیان، در دیدار با استاندار قم با قدردانی از حمایتهای استانی از ورزش گفت: استان قم در بخش ورزش، بهویژه در حوزه بانوان، دارای سرمایههای ارزشمند انسانی و زیرساختی است که میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه ورزش کشور ایفا کند.
وی با اشاره به حمایتهای راهبردی وزارت ورزش از قم افزود: نگاه ویژه مدیران استان به توسعه ورزش، موجب دلگرمی جامعه ورزش شده و با تداوم این حمایتها، بدون تردید شاهد پیشرفت روزافزون ورزش بانوان خواهیم بود.