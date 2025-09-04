امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳- ۲۱:۳۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
برخورد با ماموران شهرداری قزوین در پی درگیری با دستفروشان
برخورد با ماموران شهرداری قزوین در پی درگیری با دستفروشان
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
آزادی بیان به سبک فرانسوی‌ها
آزادی بیان به سبک فرانسوی‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
خبرهای مرتبط

قدرت موشکی ایران اسرائیل را وادار به عقب‌نشینی کرد

تجهیزات پیشرفته دفاعی؛ از بالستیک تا کروز

برچسب ها: موشک قدر ، موشک بالستیک ، موشک های ایران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 