به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، HD شدن استودیو‌های پخش، سالن‌های ارتباطی و فرستنده‌های تلویزیونی صدا و سیمای استان، راه اندازی ۷۵ ایستگاه روستایی شبکه‌های دیجیتال با پوشش ۸۴ روستا در شهرستان‌های طبس، قاین، بیرجند، خوسف، سربیشه، نهبندان، درمیان، زیرکوه، عشق‌آباد، سه فرستنده FM و استودیوی جدید خبر طرح‌های امروز خراسان جنوبی بود که با هزینه ۱۴۵ میلیارد تومان و با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی به بهره برداری رسید.