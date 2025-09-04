به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها از طریق سایت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قابل رهگیری است. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، مالکان خودرو‌ها می‌توانند در صورت جا گذاشتن کارت سوخت شخصی خود در جایگاه‌ها به سامانه www.scs.niopdc.ir مراجعه و با وارد کردن شماره VIN (وی آی ان) خودرو، از محل کارت سوخت مطلع شوند و در اسرع وقت آن را دریافت کنند. کارت‌های جامانده تا ۱۰ روز در اختیار جایگاهی که کارت در آنجا مانده خواهد بود و پس از آن به نواحی مرتبط با جایگاه، منتقل و تا سه ماه برای تحویل به مالک در ناحیه نگهداری می‌شود.