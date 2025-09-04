پخش زنده
تیمهای فوتبال آریو اسلامشهر و پالایش نفت بندرعباس در هفته دوم لیگ دسته اول با پیروزی مقابل حریفان خود به جمع مدعیان اضافه شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امشب ۵ دیدار برگزار شد.
نتیجه دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال به این شرح است:
* پالایش نفت بندرعباس ۲ - داماش گیلان یک
* صنعت نفت آبادان صفر - سایپا صفر
* پارس جنوبی جم صفر - نساجی ۲
* هوادار صفر - مس شهربابک صفر
* شهرداری نوشهر یک - شناورسازی قشم صفر
* آریو اسلامشهر ۲ - مس سونگون یک
* فرد البرز صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* نود ارومیه صفر- بعثت کرمانشاه صفر
* مس کرمان صفر- نیروی زمینی یک
جدول رده بندی تیمهای حاضر در لیگ دسته اول در پایان هفته دوم به این شرح است: