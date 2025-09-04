تیم‌های فوتبال آریو اسلامشهر و پالایش نفت بندرعباس در هفته دوم لیگ دسته اول با پیروزی مقابل حریفان خود به جمع مدعیان اضافه شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امشب ۵ دیدار برگزار شد.

نتیجه دیدار‌های هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال به این شرح است:

* پالایش نفت بندرعباس ۲ - داماش گیلان یک

* صنعت نفت آبادان صفر - سایپا صفر

* پارس جنوبی جم صفر - نساجی ۲

* هوادار صفر - مس شهربابک صفر

* شهرداری نوشهر یک - شناورسازی قشم صفر

* آریو اسلامشهر ۲ - مس سونگون یک

* فرد البرز صفر - نفت و گاز گچساران صفر

* نود ارومیه صفر- بعثت کرمانشاه صفر

* مس کرمان صفر- نیروی زمینی یک

جدول رده بندی تیم‌های حاضر در لیگ دسته اول در پایان هفته دوم به این شرح است:



