به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، خرم آباد شهری است که با ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ، حالا دیگر همچون نگینی بر روی نقشه گردشگری دنیا می‌درخشد.

این شهر جهانی در همه ایام سال به ویژه فصل گرم، پذیرای گردشگران بی‌شماری از نقاط مختلف است.

قلعه فلک الافلاک و دریاچه کیو دو اثر طبیعی و تاریخی بی‌نظیر این شهر است.

لرستان با بیش از ۲۶۰۰ اثر ملی و دره خرم آباد با پیشینه ۶۳ هزار ساله زیست بشری، ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگران ایرانی و خارجی را دارد، مشروط بر اینکه زیرساخت‌های لازم برای این مهم فراهم شود.