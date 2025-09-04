سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی مقابل تاجیکستان گفت: درست است به فینال رفتیم، اما خیلی ایراد داشتیم بخصوص بعد از اینکه گل دوم را زدیم موقعیت‌ها را خراب کردیم.

قلعه‌نویی: قبول دارم اشتباهاتی داشتیم اما داوری خوب نبود

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پس از تساوی ۲ - ۲ تیم ملی ایران مقابل تاجیکستان در آخرین بازی از مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ گفت: من فکر می‌کنم بازی خیلی خوبی با چهار گل و سرعت بالا داشتیم. موقعیت‌های گل خوبی هم وجود داشت.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: درست است به فینال رفتیم، اما خیلی ایراد داشتیم بخصوص بعد از اینکه گل دوم را زدیم موقعیت‌ها را خراب کردیم و اینقدر بی تفاوت بازی کردیم که روی یک اتفاق و یک اشتباه گل خوردیم و جریان بازی عوض شد این اولین مشکل ما بود.

او تاکید کرد: اگر بخواهیم با تیم‌های بزرگتر بازی کنیم به مشکل می‌خوریم. بیشتر هم بزرگتر‌های تیم اشتباه کردند ولی اگر آسیا می‌خواهد پیشرفت کند با این داوری‌ها نمی‌تواند پیشرفت کند. داور در جریان مسابقه خیلی اشتباه داشت و من به عنوان یک مربی مانده‌ام.

او ادامه داد: VAR یک تکنولوژی دارد و تعیین خط دروازه نیز یک تکنولوژی متفاوت دارد. البته باز هم تکرار می‌کنم ما اشتباهاتی داشتیم، اما داور تمام صحنه‌های ۵۰ درصدی را به سود حریف می‌رقت و من مطمئنم اگر خطایی در محوطه می‌شد، داور ازبکستانی پنالتی می‌گرفت.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص اشتباه پیام نیازمند روی گل نخست تاکید کرد: تمام دروازه بان‌های بزرگ دنیا اشتباه می‌کنند دروازه‌بان تاحیکستان هم روی گل اول اشتباه کرد. پیام نیازمند یکی از بهترین دروازه بان هاست و می‌تواند در کنار علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینی به ما کمک کند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار تاجیکی تاکید کرد: وقتی دو بر صفر جلو بودیم خیلی مواقع صحنه‌هایی بود که ۴ به ۵ نسبت به دفاع حریف بودیم، اما صحنه‌هایی را از دست دادیم. طبیعی بود که با چنین داوری و اتمسفر ورزشگاه، صحنه‌های زیادی را رقم زد. فراموش نکنید تاحیکستان پیشرفت زیادی کرده است

وی ادامه داد: نتیجه این بازی، اول اشتباه خودمان بود و سپس اشتباهات داوری بود بازیکنانم در این دیدار اشتباهات خیلی بچگانه‌ای داشتند که در ادامه با تیم‌های بزرگ می‌تواند دچار مشکل شود.

قلعه نویی در پاسخ به انتقاد از استراتژی تیم ملی پس از زدن دو گل گفت: تیمی مثل ایران که می‌خواهد در جام جهانی حضور پیدا کند با بازیکنان بزرگ اینچنینی نباید اشتباهاتی مثل امشب داشته باشند. وقتی یک بر صفر هم جلو بودیم محمد قربانی را بیرون کشیدیم من خودم قبول دارم ضعیف بودیم.

سرمربی تیم ملی ایران ورباره تعویض هایش گفت: دو سه حالت در تعویض‌ها وجود دارد. بازیکن تعویضی یا از روی مصدومیت وارد می‌شود یا اینکه برای تنطیم ریتم تیمی وارد می‌شود.

قلعه نویی گفت: ورود به کافا دو ایراد داشت. اول اینکه بدون تمرین شرکت کردیم و سپس در روز‌های غیر فیفادی آمدیم. مجبور بودیم بازیکنان امید را هم به آقای روانخواه بدهیم. ۱۷ مصدوم و محروم هم داشتیم و بدون آنها آمدیم. عامل‌هایی باعث شد تا کیفیت‌های لازم را نداشته باشیم.

قلعه نویی در خصوص بازی فینال کافا ۲۰۲۵ در تاشکند ازبکستان تصریح کرد: تا فردا استراحت کنیم و فیلم این بازی را آنالیز کنیم. سپس ببینیم اصلا حریف ما چه تیمی خواهد بود.

قلعه نویی گفت: من باز هم می‌گویم تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا تیم خیلی خوبی بود. ما قبل از اینکه گل بخوریم نبض بازی را داشتیم، اما وقتی گل خوردیم توانستند بازی را در اختیار داشته باشند. میزبانی تاحیکستان بسیار خوب بود و امیدوارم

او درباره میش بینی‌اش از رقیب فینال گفت: هم تیم عمان با کی روش که مربی بزرگی است قدرتمند است. ازبکستان هم در ۱۰ سال گذشته نشان داده است پیشرفت‌های زیادی کرده است و امیدوارم بازی خوبی در فینال انجام دهیم.