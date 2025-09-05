پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که دوران هوش مصنوعی با انقلاب صنعتی یا اکتشاف نفت مقایسه میشود، طرح ملی هوش مصنوعی مجلس، در انتظار تصویب جزئیات در صحن است. کلیات این طرح، بیش از ۳ ماه پیش در صحن علنی مجلس تصویب شد. طرح ملی هوش مصنوعی، در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطالبه رهبر انقلاب، سازمان ملی هوش مصنوعی را متولی توسعه و تنظیم گری این فناوری در کشور معین کرده است. زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: سازمان ملی هوش مصنوعی برای پیشبرد مطلوب امور این حوزه، باید یک متولی قدرتمند و بالادستی باشد. گزارشی را در اینباره ببینید.