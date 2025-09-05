آغاز ترخیص خودروهای خارجی بلاتکلیف در گمرک خرمشهر
با دستور استاندار خوزستان، ترخیص خودروهای خارجی بلاتکلیف در گمرک خرمشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
و بنا بر اعلام استانداری خوزستان، پس از گذشت بیش از پنج سال از توقف خودروهای خارجی وارد شده توسط شهروندان و سازمانها در گمرک خرمشهر، سرانجام با دستور و پیگیریهای سید محمدرضا موالیزاده، استاندار و رییس شورای تامین خوزستان، فرآیند ترخیص صدها خودروی خارجی طی یک هفته اخیر آغاز و تاکنون حدود ۳۰ درصد این وسایط نقلیه پس از دریافت مجوز سازمانهای استاندارد و حفاظت محیط زیست از محوطه گمرگ ترخیص و تردد خود را در شهرهای مختلف استان شروع کردند
این اقدام در چارچوب تحقق وعده قبلی استاندار در بازدید دهم مرداد ماه ۱۴۰۴ و در راستای تسهیل امور تجاری و رونق بخشی اقتصادی بهمنطقه انجام شده است. پیش از این، مشکلاتی نظیر عدم تأمین ارز و مجوزهای لازم، باعث بلاتکلیفی و دپوی طولانیمدت خودروها در گمرک و بندر خرمشهر شده بود.
در مردادماه سال جاری، استاندار خوزستان با حضور در محل دپوی خودروها، از نزدیک در جریان مشکلات ترخیص قرار گرفت و وعده داد تا با استفاده از مصوبات شورای تأمین استان، زمینه آزادسازی و ترخیص این محمولهها فراهم شود.
منطقه آزاد اروند، با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس و در مجاورت مرزهای عراق و کویت، یکی از مناطق مهم تجاری-اقتصادی کشور محسوب میشود و نقش بسزایی در مبادلات بازرگانی دارد.
این منطقه شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است و در محل تلاقی دو رودخانه اروندرود و کارون واقع شده است.