استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
نهادهای صنفی و تخصصی واسط میان دولت و بخش خصوصی هستند
استاندار آذربایجان شرقی گفت: معتقدم که نهادهای صنفی و تخصصی نقش واسط میان دولت و بخش خصوصی را ایفا میکنند و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با قدردانی از فعالیتها و تلاشهای جامعه مهندسی استان گفت:این سازمان علاوه بر آنکه حافظ منافع صنفی اعضای خود است، بازوی اجرایی و مقرراتی حاکمیت نیز به شمار میآید.
وی با تاکید بر ضرورت همافزایی و همکاری همهجانبه میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و نهادهای مرتبط افزود: انتظار میرود سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی ضمن توجه به حقوق و منافع صنفی مهندسان، روندها و رویههای خود را بهگونهای طراحی و مدیریت کند که ارتباطی روان، سازنده و در چارچوب قانون با مردم، سازندگان، سرمایهگذاران و انبوهسازان برقرار شود و بدین طریق حمایتهای لازم نیز صورت گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ضروری است در برنامهریزیهای سازمان، بستر همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط با صنعت ساختمان بیش از گذشته فراهم شود تا شاهد ارتقای کیفیت ساختوسازها و توسعه پایدار شهری در استان باشیم.