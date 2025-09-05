پخش زنده
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران یکی از چالشهای کلیدی این شرکت را کارت سوخت اعلام کرد و گفت: این موضوع به خرید و فروش خودرو وابسته است که نشانی ها با هم فرق دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه صف اول با موضوع "شرکت ملی پست؛ برنامهها، چالشها و راهکارها " برگزار شد.
در این برنامه آقای محمد احمدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران عملکرد این شرکت و مهمترین موضوعات بخش پست کشور را تشریح کرد. مهمترین محورهای این گفت و گو به شرح زیر است.
موظف شدن شرکت پست به درگاه شناسه یکتای پستی یکی از موضوعات این برنامه بود که آقای احمدی گفت: مهمترین بخش این است که ما نظام استاندارد ایجاد کنیم که مبتنی بر آن بتوانیم ساختارهای کیفی و انتظارات مشتری را رصد و پایش و ارزیابی و پاسخگویی به نیازها را کنترل کنیم. در این پروژه وظیفه اصلی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده مخصوصاً در بخشی که مربوط است به سکوی توزیع.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: ما رگولاتور بازار نیستیم کنترل و نظارت بازار توسط دیگری صورت میگیرد ولی به صورت طبیعی بخشی از فرایند تنظیمگری در حوزه قواعد و مقررات، نرخ، اصول و فرایندها از مجموعه شرکت ملی پست شکل گرفته است.
آقای احمدی گفت: اساسنلامه پست برای سال ۱۲۹۴ است و مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته به نتیجهای نرسیده تا الان. دولت درخواست تمدید دو ساله قانون اساسنامه را با یکی از دانشگاههای بزرگ کشور ارائه کرده است.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران همچنین گفت: حدود شصت شرکت تحت عنوان شرکت واسطهای اینترنتی داریم که ده تا به عنوان باجه مجازی میشناسیم. شخص حقیقی مصرف کننده نهایی است ولی شرکتهای واسط این را در قالب
ای پی آی از ما دریافت میکنند.
فرسوده بودن ناوگان پست بخش دیگری این گفتگو بود که آقای احمدی گفت: تقریبا ۵۰ درصد سامانه حمل و نقل فرسوده است ولی الحمدالله دولت کمک کرد و در یکی دو سال اخیر و برخی از این مسائل را با ورود ناوگان جدید حل میکنیم.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران درباره کارت سوخت و دیر رسیدن آن هم گفت: کارت سوخت وابسته است به موضوع خرید و فروش خودرو که شما به عنوان صاحب خودرو کارت سوخت را ثبت نام میکنید و خودرو در فاصلهای که کارت تولید میشود و برمی گردد، در واقع فروش میرود و به اسم یکی دیگرست، بنابراین آن نشانی که الان باید برود و با نشانی قبل فرق دارد، اینها چالشهای کلیدی اصلی است.
آقای احمدی درباره واریز پول به حساب فروشگاه ها هم گفت: شرکت ملی پست در اقتصاد خرده فروشی نقش کلیدی ایفا میکند اگر پارسال ده همت درآمد شرکت ملی پست بوده، پانزده همت پول فروشگاهها برگرداندیم. این شرکت دولتی از تک تک نقاط روستاها پول جمع آوری میکند و میآورد و یک سری زیرساختهای فناورانه که داریم گسترش میدهیم که در سال گذشته حدود دو هزارتا گوشی هوشمند به نقاط روستایی دادیم.