علی حبیبی نژاد نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان، در پایان روز نخست از مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان با پیروزی به دور دوم راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از ص سیزدهم شهریورماه در شهر لیورپول انگلیس آغاز شده است.
در نخستین روز از این رقابتها در وزن ۶۵ کیلوگرم علی حبیبینژاد در نخستن مبارزه به مصاف «استلیوس» بوکسور یونانی رفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر نخستین حریف خود را شکست دهد. وی در دومین مبارزه به مصاف نماینده مغولستان میرود.
همچنین در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا حسن پور در گام نخست به مصاف «باجوکا شفتین» بوکسوری از «کوزوو» رفت و بازی را مقابل حریف خود واگذار کرد. حسن پور با نتیجه ۴ بر یک مقابل حریف خود بازی را واگذار کرد و با این شکست از گردونه رقابتها کنار رفت.
در پایان مسابقات روز نخست این رقابتها، میثم قشلاقی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان امشب در نخستین مبارزه به مصاف «کوکی آمار» از کشور آلبانی رفت و در پایان این دیدار علی رغم مبارزات خوبی که قشلاقی داشت با ناداوری روبهرو شد و در نهایت داوران رای به باخت نماینده کشورمان دادند.
اما امروز (جمعه چهاردهم شهریورماه) دونماینده کشورمان به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
در وزن وزن ۷۵ کیلوگرم محمد نورانی امروز (جمعه) با «پاول ایلیوشا» مشت زنی از کشور اوکراین رقابت خواهد کرد. بازی محمد نورانی ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلیوندایی نیز با «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان مبارزه خواهد کرد. اسماعیلی وندایی نیز ساعت ۲۴ به وقت تهران آغاز خواهد شد.
هدایت تیم ملی در این رقابتها برعهده همایون امیری است و سید روحالله حسینی نیز بهعنوان رئیس فدراسیون، ملیپوشان کشورمان را همراهی خواهد کرد.