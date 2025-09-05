مدیر داروخانه بیمارستان کیش، گفت: افراد هنگام خرید واکسن آنفلوانزا به برچسب اصالت دارو دقت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر آرمین عیسی زایی با اشاره به جهش ویروس آنفلوآنزا در سال، گفت: شرکت‌های داروساز باتوجه به شرایط ویروس نسبت به تولید واکسن‌های جدید، اقدام می کنند.

او افزود: واکسن‌های موجود در بازار ویژه مصرف همان فصل هستند و باوجود تاریخ مصرف، امکان استفاده در سالهای بعد را نخواهند داشت.

دکتر آرمین عیسی زایی، خاطرنشان کرد: واکسن های موجود در بازار از نوع داخلی و خارجی شامل کشورهای فرانسه و هلند هستند و باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شده باشند.

اوبا اشاره به تاکید سازمان غذا و دارو بر نصب برچسب اصالت بر روی تمام اقلام سلامت محور در کشور گفت: مردم برای تزریق واکسن آنفلوانزا حتما به مراکز درمانی و یا بیمارستان ها مراجعه کنند.

دکتر عیسی زایی با اشاره به عوارض احتمالی تزریق واکسن آنفلوانزا، گفت: افراد بعد از تزریق واکسن با مشاهده افزایش تب همراه با سرگیجه و حالت تهوع به مراکز درمانی منتقل شوند.