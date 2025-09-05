به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،جبار علی ذاکری گفت:نوسازی شبکه ریلی کشور با ریل‌های طویل در قالب ۱۱ بلاک در مسیر‌های شمال غرب، شمال شرق و مسیر اصفهان در حال اجراست.

وی اضافه کرد: در این طرح ریل‌های ۱۰۸ متری جایگزین ریل‌های ۱۸ متری می‌شود.

مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت:این طرح در آذربایجان شرقی در ۶۰ کیلومتر از مسیر‌ها در حال اجراست.

ذاکری گفت: از نظر ایمنی، جوش و سیر حرکت این روش بسیار مقرون به صرفه و از نظر ایمنی بسیار مطمئن است.

معاون فنی راه آهن کشور نیز گفت: با تعویض ریل‌های ۱۸ متری سرعت قطار‌ها از ۸۰ کیلومتر به ۱۲۰ کیلومتر در ریل‌های ۱۰۸ متری افزایش خواهد یافت.

سید مصطفی داودی گفت: افزایش کیفیت جوشکاری، سرعت اجرا و هزینه‌های کم از مزایای نصب ریل‌های طویل است.

معاون فنی راه آهن کشور اضافه کرد: در این روش سرعت اجرای طرح و کیفیت افزایش می‌یابد.

مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی نیز گفت: عملیات نصب ریل‌های طویل ۱۰۸ متری به طول ۶۰ کیلومتر و با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از خرداد ماه در استان آغاز شده است.

علیرضا سلیمانی افزود: این طرح در پنج بلاک از مسیر‌های ریلی استان در حال اجراست.

مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی گفت: برای نخستین بار ساخت ریل‌های طویل به صورت کارگاهی در ایستگاه سراجو درحال اجراست.