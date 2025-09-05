پخش زنده
«محمد رسول الله»، «پسران کونگ فو کار ۳»، «پاگنده به هنگ کنگ میرود»، «نقشه پاندا» و «زمین سوخته»، از جمله فیلمهای سینمایی است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به کارگردانی «مجید مجیدی»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.
این فیلم سینمایی از محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب آغاز میشود و سپس به دوره پیش از تولد پیامبر اسلام باز میگردد. این فیلم رخدادهای پیش از تولد پیامبر اسلام تا ۱۲ سالگی و صحنههای دوره شیرخوارگی و خردسالی پیامبر را پیش چشم مخاطبان به تصویر میکشد.
علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادیور و نسرین نصرتی در فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «پسران کونگ فو کار ۳» به کارگردانی «تائو شِنگ»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه دو پخش می شود.
داستان این فیلم با بازی لینگ کیونان، ژانگ شونیو و برایان لئونگ؛ درباره پسری به نام ژانگ شونیو است که در کودکی به دلیل تصادف مادر و پدرش را از دست داده و در دورافتادهترین تقطه شهر با پدربزرگش زندگی میکند. ژانگ هنگامی که ۳ ساله بوده به دلیل تب، شنوایی خودش را از دست میدهد. پدربزرگش که ضایعات میفروشد به سختی روزگار میگذراند و هر صبح ژانگ را به مدرسهای در شهر میبرد.
ژانگ به دلیل استفاده از سمعک موهایش را همیشه بلند نگه میدارد تا مورد تمسخر دوستانش قرار نگیرد. او هر شب کابوسهای زیاد، اما تکراری میبیند. او در خواب میبیند که کونگفوکاری حرفهای شده و با تبهکاران مبارزه میکند. ژانگ آرزو دارد تا یک قهرمان واقعی شود. در یکی از روزها مسیرش به باشگاه تکواندو لانگ اینگ که باشگاهی قدیمی میافتد و آنجا با استاد لانگ اینگ آشنا میشود. استاد وقتی استعداد ذاتی ژانگ را میبیند از ژانگ میخواهد که در باشگاه آنها آموزش ببیند و ...
فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، ساعت ۲۳:۳۰، از شبکه دو پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است میتوان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و ...
فیلم سینمایی «پاگنده به هنگ کنگ میرود» به کارگردانی «استانو»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی انزو کاناوالی، باد اسپنسر و ال لیتیری آمده است: کاپیتان ریتسو در پی دستگیری عامل مافیا در ناپل سر از هنگ کنگ و تایلند در میآورد از طرفی رابرت و بر از طرف اداره مبارزه با موادمخدر امریکا همکار وی میشود و ...
فیلم سینمایی «نقشه پاندا» به کارگردانی «لوان ژانگ»، ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، سی شی و شیانگ وی خواهید دید: جکی چان ستاره فیلمهای اکشن به یک منطقه حفاظت شده دعوت میشود تا به او عنوان سرپرست پاندای تازه متولد شده را اهدا کنند. او تازه وارد این مجموعه شده است که با یک گروه خلافکار حرفهای درگیر میشود. این گروه خلافکار از یک شاهزاده عرب پول زیادی گرفتهاند تا پاندا را دزدیده و برای او ببرند. جکی چان و پرستار پاندا که زن جوانی است پس از درگیری و فرار بالاخره با کمک هم موفق میشوند جلوی این سرقت را بگیرند، اما با دیدن شاهزاده عرب متوجه میشوند ماجرا چیز دیگری است. این شاهزاده عرب، پاندا را برای دختری کوچک میخواهد که دچار سرطان است و مدت زیادی زنده نخواهد بود. او میخواهد او در این روزهای زندگیش در کنار پاندا بتواند درد و رنج بیماری را تحمل کند و ...
فیلم سینمایی جدید «زمین سوخته» به کارگردانی «توماس ارسلان»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی میزل ماتیچویچ، الکساندر فهلینگ و تیم سیفی آمده است: تروجان یک سارق کارکشته است که مدتی است بیکار است. ربکا یکی از رابطین کاریش به او پیشنهاد سرقت یک تابلو نقاشی را میدهد. او با یک گروه ۴ نفره سرقت را با دقت انجام میدهد. خریدار تابلو برای این که پولی بابت آن پرداخت نکند مزدوری به نام ویکتور را اجیر میکند تا تابلو را از تروجان سرقت کند. ربکا که متوجه موضوع میشود با وکیلی قرار میگذارد تا سریعتر تابلو را به او بفروشد، اما ویکتور با تهدید و خفت گیری ربکا، از محل قرار مطلع و پول و تابلو را سرقت میکند و ...
فیلم سینمایی «مجردها» به کارگردانی «اصغر هاشمی»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
«مجردها» داستان سه جوان به نامهای منوچهر، شاهکار و امیرحسین است که برای رسیدن به آرزوهایشان تصمیم میگیرند برای کار به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بروند. شاهکار که برای تبدیل کردن پول شان به صرافی رفته پول هایش توسط یک موتورسوار دزدیده میشود. عموی شاهکار به آنها پیشنهاد میکند که در کارگاه او که در اجاره خانم مهندس عربشاهی است کار کنند، اما شرط خانم مهندس که کالاهای خانگی فلزی تولید میکند گرفتن امتحان از آن سه نفر است. شاهکار و امیرحسین در امتحان قبول میشوند، اما منوچهر که امتحان دادن به یک زن را دور از شأن خود میداند، از این کار سر باز میزند و نهایتاً تبدیل به راننده و مسئول خرید همان کارگاه میشود. منوچهر یک روز به هوای شناسایی دزد پولها دیر سر کار میرود و بین او و مهندس کشمکش ایجاد میشود و او را از آمدن به کار منع میکند. اما ...
محمدرضا فروتن، مریلا زارعی و مجید صالحی در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «دوک» به کارگردانی «راجر میشل»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جیم برودبنت، هلن میرن، فیون وایتهد، آنا مکسول مارتین، متیو گود، ایمی کلی، جاشوآ مکگوایر، شارلوت اسپنسر و جان هفرنان آمده است: در سال ۱۹۶۱، کمپتون بونتون ۶۰ ساله که یک راننده تاکسی است نقاشی پرتره فرانسیس گویا را از موزه دوک ولینگتون لندن میدزد. او از خود نامهای بهجا میگذارد که در آن ذکر شده به شرطی نقاشی را بازمیگرداند که دولت اهمیت بیشتری به افراده سالخورده بدهد. کمپتون به جرم دزدی اثر هنری دستگیر و دادگاهی میشود، اما ...
فیلم سینمایی «سریع و خشن ۵» به کارگردانی «جاستین لین»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی وین دیزل، پل واکر و جوردانا بروستر خواهیم دید: برایان اوکانر و دامنیک تورتو دوباره در مقابل قانون قرار میگیرند. برایان و میا تورتو که دامنیک را از حبس فراری دادهاند، اکنون به هر راهی میزنند تا از پلیس بگریزند. اکنون آنها به ریو د جانریو بازگشتهاند تا آخرین مسابقه را برای آزادیشان انجام دهند. بعد از آماده کردن تیمی از رانندگان برتر، آنها در میابند تاجر فاسدی که درپی کشتن آنهاست، به دنبالشان است. از طرفی دیگر مامور فدرال سرسختی به نام لوک هابز نیز در تعقیب آنهاست..
فیلم سینمایی «مهاجران» به کارگردانی «فیلیپه گالوز هابرله»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آلفردو کاسترو، مارک استنلی و سم اسپرول خواهیم دید: دولت شیلی در سال ۱۸۹۳ کنترل منطقه بکر و وحشی تیرا دل فوئگو را به دست آورده و اربابان ثروتمند و زمینداران بزرگ (مانند خوزه منندز) در حال تسخیر این سرزمین برای ایجاد مزارع پرورش گوسفند هستند. خوزه منندز سه مرد را به سرکردگی یک انگلیسی استخدام میکند تا مسیری را در سرزمینهای بکر و اشغال نشده برای عبور و مرور گلههای گوسفندش باز کنند و درعینحال، هرگونه مزاحمت از جانب بومیان این منطقه را از بین ببرند. این مرد انگلیسی بیرحمانه بسیاری از بومیان منطقه را به فجیعترین شکل ممکن قتلعام میکند. پس از پایان مأموریت، گروه بازمیگردد، اما ...
فیلم سینمایی «داستان اسباب بازی ۲» به کارگردانی «جان لستر»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: اندی به اردوی تابستانی میرود، ال، شخصی که مسئول یک انبار اسباببازی است وودی را میرباید و ماجراهای تازهای شروع میشوند. باز لایتیر اسباب بازی فضایی و دوست قدیمی وودی و دیگر اسباببازیهای اتاق اندی شامل یک سیبزمینی، سگ، دایناسور برای نجات وودی بهدنبال او میروند. اسباببازیها در این مسیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. آنها باید قبل از رسیدن اندی، وودی را به خانه بازگردانند، اما مشکل بزرگی وجود دارد...