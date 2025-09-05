به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید محمود قیومی معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در جلسه هماهنگی نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» با اشاره به اهمیت این رویداد اقتصادی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی استان، یارانه‌های حمایتی برای حضور واحد‌های تولیدی و صنعتی در این نمایشگاه در نظر گرفته است.

وی افزود: تاکنون شماری از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

قیومی با تأکید بر لزوم مشارکت تشکل‌ها، خوشه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی در این رویداد گفت: برنامه‌ریزی برای حضور فعال کنسرسیوم صادراتی انجیر فارس و دیگر خوشه‌های صنعتی در حال انجام است تا ظرفیت‌های خود را در معرض دید فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار دهند.

وی ادامه داد: نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری فارس است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار‌های جدید، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای استان باشد.

معاون صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی فارس خاطرنشان کرد: حضور پررنگ و منسجم صنایع کوچک و متوسط استان در این نمایشگاه ضمن معرفی ظرفیت‌های صنعتی فارس، جایگاه شیراز را به‌عنوان قطب تجاری و نمایشگاهی منطقه تقویت می‌کند.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز برگزار می‌شود و کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، عمان، بحرین، عراق و یمن، جامعه هدف آن خواهند بود.

این نمایشگاه در حوزه‌های صنعت و معدن، پتروشیمی و مواد شیمیایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و گردشگری سلامت برگزار می‌شود و نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش ارتباطات اقتصادی پایدار ایران با کشور‌های منطقه خواهد داشت.