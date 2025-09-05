ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: مسیر‌های هوایی بین روسیه و کره شمالی، روابط دو کشور را تقویت می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پوتین اعلام کرد: افتتاح مسیر‌های هوایی بین روسیه و کره شمالی به نزدیک شدن بیشتر دو کشور کمک خواهد کرد.

پوتین گفت: از دولت خواسته‌ام که تا ماه نوامبر برنامه‌ای را برای توسعه تولید مواد معدنی کمیاب ارائه کند. ما برای توسعه کریدور قطب شمال که شریانی مهم برای روسیه است، تلاش می‌کنیم.

رئیس جمهور روسیه گفت: قرار است، پل ارتباطی بین روسیه و کره شمالی سال آینده افتتاح شود. مناطق خاور دور و قطب شمال باید از سال 2027 از شرایط تجارت ترجیحی از جمله کاهش مالیات برخوردار شوند. منطقه خاور دور برای روسیه اهمیت راهبردی دارد. خاور دور به لطف توسعه و پیشرفت در منطقه شاهد مهاجرت معکوس است.