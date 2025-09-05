به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در هفشجان شهرستان شهرکرد تکمیل، بهره‌برداری و افتتاح شد.

علیرضا جیلان گفت: این طرح در ۳۰۰ مترمربع زمین با زیربنا ۷۰۰ مترمربع راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: برای راه‌اندازی این طرح ۳۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

جیلان گفت: با راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی هفشجان شهرستان شهرکرد زمینه اشتغال مستقیم برای سه نفر فراهم شد.