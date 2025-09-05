به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،با فراخوانی که مرکز تئاتر کانون در اواخر سال ۱۴۰۳ منتشر کرده بود، از تمامی هنرمندان و فعالان حوزه تئاتر کودک و نوجوان خواسته بود نمایش‌نامه‌های خود را برای تولید تئاتر کودک و نوجوان ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، هنرمندان برای اجرای تئاتر ویژه مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان می‌توانستند نمایش‌نامه‌های خود را تا اسفند ۱۴۰۳ برای ارزیابی به دبیرخانه مرکز تولید تئاتر کانون ارسال کنند.

در نهایت تعداد ۱۴۷ اثر به دبیرخانه این مرکز ارسال شد که طی دو مرحله از سوی کارشناسان مرکز تولید تئاتر و شورای عالی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازخوانی و بررسی شد و تعداد ۳۳ اثر برای اجرای عموم در مرکز تولید تئاتر کانون در تهران و مراکز استان‌ها نعرفی شدند.

نمایش «آوازی برای وطن» با نویسندگی محمد گودرزی‌دهریزی و کارگردانی ملوک افشاری از مرکز جونقان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری، جزو این نمایش‌ها بود.

این آثار در صورت تایید بازبینی از سوی شورای هنری مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری، مجوز اجرا در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی تهران و سایر استان‌ها را خواهند گرفت.