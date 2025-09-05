برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در محور اشنویه به ارومیه، شامگاه پنجشنبه سه کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شامگاه پنج‌شنبه تصادف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خودروی پراید در محور اشنویه به ارومیه (سه‌راهی اسلاملو) رخ داد.

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: این حادثه ساعت ۲۱:۳۰ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات عین‌الروم اشنویه به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه رانندگی ۳ نفر جان باختند و ۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

علت وقوع حادثه در دست بررسی است.