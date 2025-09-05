سخنگوی کرملین گفت: پوتین، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین را برای مذاکره به مسکو دعوت کرد، نه برای پذیرش تسلیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در حاشیه مجمع اقتصادی شرق (EEF) به خبرنگاران گفت: «زلنسکی برای مذاکره به مسکو دعوت شده است، نه برای تسلیم شدن.»

به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وی افزود اما با وجود دعوت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه از زلنسکی، مسکو شاهد بود که زلنسکی دعوت پوتین برای آمدن به روسیه را رد کرد.

پسکوف ادامه داد این پیشنهاد پوتین بود اما دیدیم که توسط زلنسکی از طریق وزیر امور خارجه‌اش رد شد.

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت ارتش کره شمالی در خاک اوکراین مستقر نیست، بلکه فقط در خاک روسیه مستقر است.

دهمین دوره مجمع اقتصادی شرق از سوم تا ششم سپتامبر در ولادیووستوک روسیه در حال برگزاری است.

پسکوف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی TASS در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شریک روسیه محسوب می‌شود بدون ارائه هیچ توضیح بیشتری پاسخ داد: «برای ما، ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است».

سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین «از تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ بسیار قدردانی می‌کند» و به «ماهیت سازنده روابط آنها» اشاره کرد.

پسکوف به طور جداگانه مذاکرات بین روسای جمهور پوتین و ترامپ را «دشوار» توصیف کرد و توضیح داد که «هر یک از آنها از منافع کشور خود دفاع می‌کنند». با این حال، او خاطرنشان کرد که رئیس جمهور پوتین «از این موضوع بسیار قدردانی می‌کند و از ترامپ به خاطر آن سپاسگزار است.»

ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا، در دیدار خود در آلاسکا در ۱۵ اوت در مورد راه‌های حل مناقشه اوکراین گفت‌وگو کردند. دو رهبر این دیدار را مثبت توصیف کردند. در پایان اجلاس، رئیس جمهور روسیه از احتمال پایان دادن به مناقشه در اوکراین خبر داد و تاکید کرد که روسیه به صلح بلندمدت علاقه‌مند است.