هفته هفدهم فوتبال مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در شب درخشش و وداع مسی و پیروزی تیم های ملی برزیل و کلمبیا مقابل حریفان همراه بود.

هنر نمایی فوق ستاره آرژانتینی و پیروزی برزیل؛ اروگوئه و کلمبیا مقابل رقبا

هنر نمایی فوق ستاره آرژانتینی و پیروزی برزیل؛ اروگوئه و کلمبیا مقابل رقبا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال آرژانتین که پیش از این صعود خود را به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کرده بود، در ورزشگاه یادبود «ماس مونومنتال» بوئنوس‌آیرس به مصاف ونزوئلا رفت.

لیونل مسی کاپیتانی که آخرین حضورش در خاک آرژانتین با پیراهن تیم ملی رقم خورد و هواداران با چشمانی اشکبار برای بدرقه‌اش به ورزشگاه آمده بودند.دو گل برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رساند تا نقش اصلی را در پیروزی ۳ -۰ تیمش ایفا کند. مسی در پایان این مسابقه به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.



در سایر بازی ها این هفته، تیم‌های ملی فوتبال برزیل و شیلی بامداد امروز (جمعه) در چارچوب هفته هفدهم مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه ماراکانا به مصاف یکدیگر رفتند.

شاگردان کارلو آنچلوتی در این مسابقه نمایش درخشانی ارائه دادند و موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهند.

با این پیروزی، برزیل که پیش از این صعود خود را به جام جهانی قطعی کرده بود، با ۲۸ امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. در مقابل، شیلی با ۱۰ امتیاز همچنان در قعر جدول باقی ماند.

در آخرین هفته رقابت‌های مقدماتی آمریکای جنوبی، برزیل به مصاف بولیوی خواهد رفت و شیلی در آخرین دیدار خود به مصاف اروگوئه خواهد رفت.

در یکی دیگر از دیدار‌های منطقه آمریکای جنوبی، کلمبیا موفق شد با سه گل مقابل بولیوی دست پیدا کند.

در بازی دیگر، پاراگوئه و اکوادور به تساوی صفر بر صفر دست یافتند.

اروگوئه نیز در خانه مقابل پرو به پیروزی پرگل سه بر صفر رسید.

نتایج دیدار‌های بامداد امروز آمریکای جنوبی به شرح زیر است:

آرژانتین (۳) – ونزوئلا (صفر)

برزیل (۳) – شیلی (صفر)

اروگوئه (۳) – پرو (صفر)

کلمبیا (۳) – بولیوی (صفر)

پاراگوئه (صفر) – اکوادور (صفر)