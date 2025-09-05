

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ثبت نام آزمون (EPT) شهریور ۱۴۰۴ از دیروز آغاز و تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۹ شهریور ادامه دارد.

این آزمون روز جمعه ۲۸ شهریور هم زمان در شهر‌های تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، یزد و ساری ؛ در ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

همه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept برای ثبت نام اقدام کنند.