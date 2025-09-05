رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: حجم منابع آبی استان در شرایط عادی یک هزار و ۶۳۷ میلیون متر مکعب است در حالی که وزارت نیرو این رقم را با کاهش ۴۲۲ میلیون متر مکعبی، معادل یک هزار و ۳۸۹ میلیون متر مکعب اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سمانه حسن پور در دومین جلسه کمیته تعادل‌بخشی منابع و مصارف آب لرستان گفت: بر اساس مطالعات جامع آب، حجم منابع آبی استان یک هزار و ۶۳۷ میلیون متر مکعب برآورد شده، در حالی که جمع نیاز‌های آبی در شرایط عادی بدون در نظر گرفتن تغییر اقلیم و افزایش درجه تبخیر و تعریق به یک هزار و ۸۱۱ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های آب منطقه‌ای، بر لزوم دقت در بررسی آمار و اطلاعات تأکید کرد و افزود: همچنین مصارف اعلامی از سوی این وزارتخانه شامل بخش فاضلاب ۲۰۲، صنعت ۵۹ و کشاورزی یک هزار و ۵۵۰ میلیون متر مکعب است.

حسن پور افزود: بر اساس مطالعات آب مورد نیاز استان در افق ۱۴۰۷، معادل ۲.۵ میلیارد متر مکعب است.

ناهماهنگی در مدیریت، مصرف بی‌رویه و تغییرات اقلیمی از جمله عوامل ناترازی آب در لرستان است که توجه جدی مسئولان و مردم را می‌طلبد.