

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان مرحله گروهی رقابت‌های کافا ۲۰۲۵، تکلیف تیم‌های فینالیست مشخص شد و بر این اساس، ایران و ازبکستان به عنوان صدرنشین گروه‌های خود به دیدار نهایی راه یافتند. کمیته برگزاری این مسابقات اعلام کرد که ورزشگاه المپیک تاشکند میزبان جدال نهایی خواهد بود.

طبق برنامه، شاگردان امیر قلعه‌نویی دوشنبه ۱۷ شهریورماه از ساعت ۱۸ به وقت تهران مقابل ازبکستان قرار خواهند گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی با دو پیروزی مقابل افغانستان و هند و یک تساوی برابر تاجیکستان موفق شد صدرنشین گروه B شود و به فینال برسد. این بازی‌ها به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد.

کاروان ملی‌پوشان ایران صبح جمعه دوشنبه را ترک کرد و راهی تاشکند شد تا خود را برای دیدار حساس فینال مقابل ازبکستان آماده کند.