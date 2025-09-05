پخش زنده
اردوی آمادهسازی تیم ملی اسکیت سرعت اعزامی به مسابقات جهانی چین، از صبح فردا در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز و به مدت پنج روز هم ادامه خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با نظر کادر فنی تیم ملی، اسکیتبازان دعوت شده از شنبه (پانزدهم شهریورماه) به شرح ذیل در اردوی تیم ملی حضور پیدا میکنند:
میلاد صالحی، محمد سروشمهر، امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمیفر.
رقابتهای جهانی اسکیت سرعت، طی روزهای ۲۲ تا ۳۰ شهریور ماه به میزبانی چین و در شهر «بیداهه» برگزار خواهد شد.
مربیگری تیم ملی بر عهده محمدآرزومند و مجتبی حاجیپور قرار دارد.