اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت سرعت اعزامی به مسابقات جهانی چین، از صبح فردا در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز و به مدت پنج روز هم ادامه خواهد داشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با نظر کادر فنی تیم ملی، اسکیت‌بازان دعوت شده از شنبه (پانزدهم شهریورماه) به شرح ذیل در اردوی تیم ملی حضور پیدا می‌کنند:

میلاد صالحی، محمد سروش‌مهر، امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمی‌فر.

رقابت‌های جهانی اسکیت سرعت، طی روز‌های ۲۲ تا ۳۰ شهریور ماه به میزبانی چین و در شهر «بیداهه» برگزار خواهد شد.

مربیگری تیم ملی بر عهده محمدآرزومند و مجتبی حاجی‌پور قرار دارد.