به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: مرحوم ایمان برگ ریزان ۲۴ ساله ساکن روستای احمد غریب شهرستان دنا بر اثر مسمویت داوریی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج بستری شد.

سید سینا سعیدی با بیان اینکه این بیمار بر اثر شدت مسومیت ناشی از دارو دچار مرگ معزی شد، افزود: پس از تایید مرگ معزی از سوی پزشکان با رضایت خانواده و با همکاری تیم‌های پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج و شیراز اعضای بدن این بیمار برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز منتقل شد.

سعیدی با اشاره به اینکه از بدن این بیمار مرگ مغزی دو کلیه و کبد به سه بیمار نیازمند پیوند اهدا شد، اضافه کرد: این چهارمین مورد اهدا عضو در سال ۱۴۰۴ در کهگیلویه و بویراحمد است که به بیماران نیازمند اهدا می شود.