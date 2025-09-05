پخش زنده
رویداد «مسائل امروز ایران و نقش مردمشناسی در حل آنها» بهمناسبت روز ملی مردمشناسی و زادروز ابوریحان بیرونی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این رویداد با همکاری پژوهشگاه، پژوهشکده مردمشناسی، انجمن انسانشناسی ایران، گروه مردمشناسی دانشگاه مازندران، کانون فرهنگی هنری دایا، انجمن فرهنگی و هنری آوای نصر ایرانیان، موسسه فرهنگی طومار اندیشه و بنیاد ایرانشناسی شعبه Four محال و بختیاری بهصورت حضوری در محل پژوهشگاه و بهصورت برخط از طریق پلتفرم www.skyroom.online/ch/richt/rcan برگزار میشود.
هدف این نشست ، گفتوگو درباره ظرفیتهای دانش مردمشناسی در تحلیل مسائل روز ایران و یافتن راهکارهایی برای درک بهتر و حل پایدار مشکلات جامعه است که در آن جمعی از پژوهشگران و استادان برجسته حوزه مردمشناسی-انسانشناسی سخن میگویند و دبیری سمپوزیوم نیز با دو نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است.
سخنرانان از جمله لیلا اردبیلی، زهره انواری، احمد برآبادی، سید قاسم حسنی، جبار رحمانی، آرش رضاپور، مینو سلیمی، فریبا صدیقی، مهرداد عربستانی، طیبه عزتالهینژاد، موسیالرضا غربی، عباس قنبری عدیوی، سمیه کریمی، مانی کلانی، ژیلا مشیری، حسین میرزایی و امیر هاشمیمقدم هستند و همچنین دبیران سمپوزیوم منصور مرادی و مریم دارا خواهند بود.
این رویداد با مشارکت و حضور پژوهشگاهها و دانشگاههای معتبر کشور، فرصتی برای بررسی چالشهای معاصر جامعه ایران از منظر فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی است تا ظرفیتهای دانش مردمشناسی در تحلیل مسائل روز ایران بهتر شناخته شود و راهکارهایی برای حل پایدار مشکلات جامعه ایرانی ارائه شود.
رویداد «مسائل امروز ایران و نقش مردمشناسی در حل آنها» ، ۱۶ شهریور ماه از ساعت ۹ تا ۱۳ برگزار می شود .