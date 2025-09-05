نوزادان متولد در سالروز میلاد پیامبر (ص) با نام‌های محمد، جعفر، صادق، فاطمه، زهرا یا خدیجه سفر مشهد می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی سپاه الغدیر استان اعلام کرد: هر نوزادی که در سالروز میلاد فرخنده پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق (ع) چشم به جهان بگشاید و نام‌های زیبای محمد، جعفر، صادق، فاطمه، زهرا یا خدیجه را بر او بگذارند، هدیه ویژه سفر زیارتی مشهد مقدس با اسکان رایگان را دریافت خواهد کرد.

این هدیه، یادبودی است از عشق به پیامبر اعظم (ص) و اهل‌بیت (ع) و تبرکی برای آغاز زندگی فرزندان تازه متولد شده در این ایام سراسر نور و رحمت است.