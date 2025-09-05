به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم نفت و گاز گچساران نماینده کهگیلویه و بویراحمد در این مسابقات میهمان تیم فرد البرز بود.

در این مسابقه تلاش هر دو تیم پس از ۹۰ دقیقه برای رسیدن به گل به جایی نرسید و با کسب نتیجه مساوی صفر- صفر هر کدام تنها به یک امتیاز بسنده کردند.