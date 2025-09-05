لیگ آزادگان؛
توقف تیم فوتبال نفت و گاز گچساران
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران مقابل میزبان خود با نتیجه مساوی متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم نفت و گاز گچساران نماینده کهگیلویه و بویراحمد در این مسابقات میهمان تیم فرد البرز بود. در این مسابقه تلاش هر دو تیم پس از ۹۰ دقیقه برای رسیدن به گل به جایی نرسید و با کسب نتیجه مساوی صفر- صفر هر کدام تنها به یک امتیاز بسنده کردند.
تیم نفت و گاز گچساران که در هفته اول در برابر تیم آریو اسلامشهر با نتیجه مساوی دست یافته بود، در این بازی نیز با تقسیم امتیاز زمین را ترک کرد.
شاگردان محمود فکری حالا با دو امتیاز از دو بازی امیدوارند در ادامه لیگ شرایط بهتری پیدا کنند.
تساویهای پیاپی تیم نفت و گاز گچساران این تیم را در شرایطی قرار داده که هفتههای آینده برای نماینده کهگیلویه و بویراحمد در این مسابقات از اهمیت حیاتی برخوردار است.